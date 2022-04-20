Бобровский выиграл 334-й матч в НХЛ и вышел на 2-е место среди российских вратарей. До рекорда Набокова – 19 побед

Сергей Бобровский выиграл 334-й матч в НХЛ и вышел на 2-е место среди российских вратарей. Голкипер «Флориды» отразил 24 броска по своим воротам из 26 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (3:2 ОТ).
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