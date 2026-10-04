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Мировое обозрение

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Каким видят мирное урегулирование в Киеве и Москве

Каким видят мирное урегулирование в Киеве и Москве

Главное в тезисах: Смена риторики в Раде: депутат Алексей Гончаренко* заговорил о необходимости договариваться с Москвой, признав, что Киев «проигрывает войну» и теряет экономику.

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