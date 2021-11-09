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Тело ваш союзник: позвольте процессам саморегуляции действовать

Тело ваш союзник: позвольте процессам саморегуляции действовать

Позвольте вашему организму заботиться о самом себе, и вы удивитесь его мудрости. Самое главное это позволять процессам саморегуляции проявляться и действовать.

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Комментарии
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Ragen
Но слишком пристальное внимание к своему телу может привести, и часто приводит, к отрицательным результатам, так как мы не знаем всех процессов, происходящих в организме, и последовательности их действий. Поэтому, лучше не вмешиваться в работу "кухни" гомеостаза без особой необходимости
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