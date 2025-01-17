Путин и Пезешкиан подписали дружественный договор из 47 статей

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Ирана Масудом Пезешкианом заявил, что подписанный российско-иранский договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве представляет собой по-настоящему прорывной документ.
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