Путин и Пезешкиан подписали дружественный договор из 47 статей

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Ирана Масудом Пезешкианом заявил, что подписанный российско-иранский договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве представляет собой по-настоящему прорывной документ.