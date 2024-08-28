После «обнуления» украинских танков, БТР и БМП Курская область побьет все рекорды по вторчермету

Поля области уже сейчас усеяны покореженной бронетехникой из всех стран НАТО, поставки будущего лома продолжаются В боях в Курской области ВСУ теряют как новые, так и старые образцы натовского оружия, поставленные Украине перед вторжением.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии