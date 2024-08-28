БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Сергей Иовенко
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После «обнуления» украинских танков, БТР и БМП Курская область побьет все рекорды по вторчермету

После «обнуления» украинских танков, БТР и БМП Курская область побьет все рекорды по вторчермету

Поля области уже сейчас усеяны покореженной бронетехникой из всех стран НАТО, поставки будущего лома продолжаются В боях в Курской области ВСУ теряют как новые, так и старые образцы натовского оружия, поставленные Украине перед вторжением.

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