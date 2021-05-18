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Луческу рассказал, что хотел бесплатно тренировать «Шахтер». Клуб ему отказал

Луческу рассказал, что хотел бесплатно тренировать «Шахтер». Клуб ему отказал

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал, что два года назад хотел вернуться в донецкий «Шахтер» на бесплатной основе, но получил отказ.

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