Луческу рассказал, что хотел бесплатно тренировать «Шахтер». Клуб ему отказал

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал, что два года назад хотел вернуться в донецкий «Шахтер» на бесплатной основе, но получил отказ.
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