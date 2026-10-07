Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Крокодила из Египта вывели из «чужого» рода спустя 100 лет

Крокодила из Египта вывели из «чужого» рода спустя 100 лет

Авторы нового исследования заново изучили окаменелости крокодила возрастом 45 миллионов лет, найденные в Египте в прошлом веке, и пришли к выводу, что его ошибочно отнесли к роду Tomistoma.

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