Крокодила из Египта вывели из «чужого» рода спустя 100 лет

Авторы нового исследования заново изучили окаменелости крокодила возрастом 45 миллионов лет, найденные в Египте в прошлом веке, и пришли к выводу, что его ошибочно отнесли к роду Tomistoma.
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