Спортсмены из Татарстана взяли семь медалей на чемпионате России по спортивной гимнастике

Спортсмены из Татарстана стали победителями и призерами чемпионата России по спортивной гимнастике. Более 150 участников, включая олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы, соревновались за 14 комплектов наград.
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