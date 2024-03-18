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ГТРК Татарстан

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Спортсмены из Татарстана взяли семь медалей на чемпионате России по спортивной гимнастике

Спортсмены из Татарстана взяли семь медалей на чемпионате России по спортивной гимнастике

Спортсмены из Татарстана стали победителями и призерами чемпионата России по спортивной гимнастике. Более 150 участников, включая олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы, соревновались за 14 комплектов наград.

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