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"Они не станут ждать". В НАТО сделали тревожное заявление о войне с Россией

"Они не станут ждать". В НАТО сделали тревожное заявление о войне с Россией

По мнению генерала Классона, Москва не станет дожидаться, пока европейцы нарастят военный потенциал, чтобы испытать на прочность их единство и обороноспособность.

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Комментарии
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Андрей М
Если не эскалировать ситуацию на Украине, то так можно воевать еще десятилетия.. Надеюсь, что к Новому году ситуация обострится.... И тогда ситуация окончательно разьяснится..
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1 м.
Евгений Благородный
Какие третьи страны? Вы городите, но не нагораживайте. Из Европы предприятия разбегаются по другим странам.
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1 м.
Татьяна Мироненко
Олигархи-враги, когда прекратят предавать и продавать Россию???
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1 м.