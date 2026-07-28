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Артамонов: мэр Липецка Щербаков подписал контракт с Минобороны и сохранил пост

Артамонов: мэр Липецка Щербаков подписал контракт с Минобороны и сохранил пост

Игорь Артамонов, глава Липецкой области, объявил о добровольном вступлении в мобилизационный резерв своей команды — заместителей, главы города Липецка, а также руководителей профильных ведомств и муниципалитетов.

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