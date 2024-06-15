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Депутат Госдумы Шеремет назвал требование G7 по Украине редким хамством

Депутат Госдумы Шеремет назвал требование G7 по Украине редким хамством

Депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал редким хамством требование лидеров стран "Большой семерки" (G7) к РФ выплатить ущерб, якобы который был нанесен Украине.

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