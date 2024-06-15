Депутат Госдумы Шеремет назвал требование G7 по Украине редким хамством

Депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал редким хамством требование лидеров стран "Большой семерки" (G7) к РФ выплатить ущерб, якобы который был нанесен Украине.