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Царьград

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Премьер Литвы призвал Зеленского ещё больше бить по дата-центрам в России

Премьер Литвы призвал Зеленского ещё больше бить по дата-центрам в России

По мнению политика, союзникам Украины нужно добиваться увеличения интенсивности таких атак.Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс предложил союзникам Украины добиваться от Владимира Зеленского ударов по большему числу дата-центров в России – по его мнению, это могло бы ослабить предполагаемое иностранное вмешательство в европейские выборы.

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