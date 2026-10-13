Премьер Литвы призвал Зеленского ещё больше бить по дата-центрам в России

По мнению политика, союзникам Украины нужно добиваться увеличения интенсивности таких атак.Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс предложил союзникам Украины добиваться от Владимира Зеленского ударов по большему числу дата-центров в России – по его мнению, это могло бы ослабить предполагаемое иностранное вмешательство в европейские выборы.