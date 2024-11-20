Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 742 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • владимир лобурь
    Наше руководство пусть пальчиком погрозятся. На большее не способны.Русская жемчужина...
  • Олег Щепанов
    По Куеву...по его центру..снести,как при освобождении в ВОВ....Русская жемчужина...
  • Андрей
    может по Тауэру "калибрами" вдарить?Русская жемчужина...

"Муфтий выписал славян из русских": Реакция на скандальное заявление Дамира Мухетдинова

"Муфтий выписал славян из русских": Реакция на скандальное заявление Дамира Мухетдинова

© NIKOLAY GYNGAZOV/ GLOBAL LOOK PRESS Не так давно нашлись те, кто решил лишить русский народ его места в истории, отменить его как основную силу и творца исторического процесса, превратить историю России в мешанину произвольно перечисленных народов и языковых групп.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх