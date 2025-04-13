ВС

Валентин Симоньянц

Хохляндию готовят к заселению евреями из Израиля в полном соответствии с протоколами сионских мудрецоы, тоже потомки туристов из пустыни пытаются и сделать в России, комаандные высоты в стране уже захватили, медицину, образование, культуру разрушили и продолжают рушить остатки.