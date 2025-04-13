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Капкан для «волчонка». 18-летнего «правосека» уничтожили в зоне СВО

Капкан для «волчонка». 18-летнего «правосека» уничтожили в зоне СВО

Аргументы и факты – aif.ru Александр Самойлович. В зоне СВО был уничтожен 18-летний участник молодежного крыла «Правого сектора»* Александр Самойлович.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Хохол подох Росмии по х..й
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1 час.
ВС
Валентин Симоньянц
Хохляндию готовят к заселению евреями из Израиля в полном соответствии с протоколами сионских мудрецоы, тоже потомки туристов из пустыни пытаются и сделать в России, комаандные высоты в стране уже захватили, медицину, образование, культуру разрушили и продолжают рушить остатки.
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40 мин.
ВАСЬКА Моисеенко
Не надо сравнивать этих мразей с собаками, собаки должны умирать достойно, это друзья человека.
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18 мин.
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