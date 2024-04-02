В Крыму приняли новый закон о безопасности аттракционов, как он будет работать

Степень риска Крым сделал шаг в повышении безопасности аттракционов В преддверии лета депутаты ГС РК в двух чтениях проголосовали за законопроект «О региональном государственном контроле (надзоре) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов на территории Республики Крым».
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