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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лион» купил у «Ботафого» вратаря сборной Бразилии Перри и защитника Адриэлсона за 6,8 млн евро

«Лион» купил у «Ботафого» вратаря сборной Бразилии Перри и защитника Адриэлсона за 6,8 млн евро

В состав французской команды перешли голкипер Лукас Перри и защитник Адриэлсон. За первого заплатили 3,25 млн евро, за второго – 3,58 млн.

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