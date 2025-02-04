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Военное обозрение

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Минобороны России предлагает изменить категорию годности к военной службе для лиц, страдающих рядом заболеваний

Минобороны России предлагает изменить категорию годности к военной службе для лиц, страдающих рядом заболеваний

Предполагается внесение изменений в определение годности лиц, больных гипертонией и рядом других болезней.

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