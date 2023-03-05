Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

102 подписчика

Крюгер о марафоне: «Интересно, какие результаты я должен был показать, чтобы попасть в команду. Я не мог выступить намного лучше»

Симен Хегстад Крюгер прокомментировал непопадание в состав на марафон на чемпионате мира. Норвежский лыжник выиграл золотые медали в скиатлоне и в коньковой «разделке».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх