ПРОТЕСТЫ В АРМИИ, БУНТЫ МИГРАНТОВ, ПРОБЛЕМЫ ЖКХ: ЦРУ ЗАПУСТИЛО ГЛАВНЫЙ ПЛАН

Юрий Кушнарев

введение смертной казни за многие преступления,в т.ч. и для мигрантов; конфискация имущества у воров и их родственников; ограничение срока работы,службы в государственных органах и т.д.,словом необходимые и срочные меры по устранению безответственности,всеобщего вранья и повального воровства. Правда это не про Путина и его команду. С ними Россия так и будет аморфным,неповоротливым и слабозащищённым государством,а уж то,что не будет социальным,это к гадалке не ходи.