ФОТО: ZFFOTO/SHUTTERSTOCK.COM АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ Глава американской разведки Уильям Бернс на форуме по безопасности заявил, что президент США Джо Байден прекрасно знал о подготовке мятежа ЧВК "Вагнер", намекая на то, что и ЦРУ могло быть к этом причастно.
ПРОТЕСТЫ В АРМИИ, БУНТЫ МИГРАНТОВ, ПРОБЛЕМЫ ЖКХ: ЦРУ ЗАПУСТИЛО ГЛАВНЫЙ ПЛАН
Комментарии
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Юрий Кушнарев
введение смертной казни за многие преступления,в т.ч. и для мигрантов; конфискация имущества у воров и их родственников; ограничение срока работы,службы в государственных органах и т.д.,словом необходимые и срочные меры по устранению безответственности,всеобщего вранья и повального воровства. Правда это не про Путина и его команду. С ними Россия так и будет аморфным,неповоротливым и слабозащищённым государством,а уж то,что не будет социальным,это к гадалке не ходи.
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18 час.
Миша Потапов
Кого там накажут? Кругом друзья. родня и кумовья.
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17 час.
ОТ
Олег Тимофеев
😂🤣😅🇮🇱😂🤣😅🇬🇧💩💩💩💲💩💩
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10 час.
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