Разработчики Vampire: the Masquerade — Bloodlines 2 рассказали о способностях клана Тремер К...

Разработчики Vampire: the Masquerade — Bloodlines 2 рассказали о способностях клана ТремерКомпания Paradox Interactive и студия The Chinese Room выпустили новое обновление блога разработчиков, в котором рассказывают о стиле игры и способностях ТремерЧитать дальше → источник.
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