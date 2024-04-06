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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики Vampire: the Masquerade — Bloodlines 2 рассказали о способностях клана Тремер К...

Разработчики Vampire: the Masquerade — Bloodlines 2 рассказали о способностях клана Тремер К...

Разработчики Vampire: the Masquerade — Bloodlines 2 рассказали о способностях клана ТремерКомпания Paradox Interactive и студия The Chinese Room выпустили новое обновление блога разработчиков, в котором рассказывают о стиле игры и способностях ТремерЧитать дальше → источник.

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