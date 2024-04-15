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Небензя: МАГАТЭ должно назвать источники атак по Запорожской АЭС

Небензя: МАГАТЭ должно назвать источники атак по Запорожской АЭС

Россия призывает Международное агентство по ядерной безопасности конкретно указать на воинские части ВСУ, которые наносят удары по Запорожской АЭС, заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред РФ Василий Небензя.

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