FT: Путин отклонит первое мирное предложение Трампа по Украине

Обещание нового президента США Дональда Трампа положить конец конфликту России и Украины обречено на провал, если избранный лидер нации не проведет более широких переговоров по проблемам безопасности Москвы и всего мира.
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