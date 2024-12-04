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Как мужчины и женщины в Барнауле покупают подарки? Предновогоднее исследование

Как мужчины и женщины в Барнауле покупают подарки? Предновогоднее исследование

16% опрошенных готовятся к Новому году примерно за месяц до праздника, а 3% – за несколько месяцев В Барнауле женщины предпочитают покупать новогодние подарки заблаговременно, а мужчины – спонтанно, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

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