Министр здравоохранения оценил идею ввести стоп-знаки на вредных продуктах

Идею ввести систему стоп-знаков на вредных продуктах питания нужно сначала проработать с общественностью и экспертами, сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, 28 апреля сообщает РИА Новости его слова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии