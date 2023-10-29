Читу полностью закрыли от ландшафтных пожаров

В Чите завершены противопожарные мероприятия перед зимним сезоном, об этом сообщили в мэрии.Работы по опашке территорий краевого центра выполнены на 100%, говорится в официальном сообщении В минувшие выходные были обновлены 2600 метров противопожарных минерализованных полос, в том числе:Титовская сопка -1900 м.