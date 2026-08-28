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FiNE NEWS

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Швейцария может отменить санкции против России в случае одобрения на референдуме

Министерство иностранных дел Швейцарии сообщило, что власти страны могут отменить действующие санкции в отношении России, если на предстоящем референдуме будет одобрена инициатива, направленная на ужесточение нейтралитета.

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