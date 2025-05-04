Похоже, Эрик Шмидт купил Relativity Space, чтобы заняться запуском космических ЦОД

Похоже, Эрик Шмидт купил Relativity Space, чтобы заняться запуском космических ЦОДХотя бывший глава Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt) не делал публичных заявлений относительно планов на подконтрольную ему компанию Relativity Space, но похоже, что миллиардер намерен развернуть в космосе вычислительную инфраструктуру, сообщает Ars Technica.