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Танковые экипажи ЮВО выполняют огневые задачи по уничтожению объектов и позиций ВСУ в зоне проведения специальной военной операции

Танковые экипажи ЮВО выполняют огневые задачи по уничтожению объектов и позиций ВСУ в зоне проведения специальной военной операции

Танкисты Южного военного округа по данным разведки выполнили огневое поражение скопления живой силы и военной техники противника, сорвав замысел вооруженных формирований по наступлению на позиции Вооруженных Сил России.

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