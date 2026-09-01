Brazil adopts 'Taylor Swift Law' rules for concerts, ticket sales

Brazil has adopted new concert rules dubbed the "Taylor Swift Law" that crack down on digital ticket scalping and require large events to provide free drinking water.
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