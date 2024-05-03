В ЯНАО юноша получил условный срок за ножевые ранения отцу

В Ямальском районе суд признал виновным 16-летнего местного жителя, который ранил ножом отца. Юноше назначили наказание в виде одного года условного лишения свободы, сообщило следственное управление СКР по ЯНАО.
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