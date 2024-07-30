Вэнс: Политика Харрис в сфере миграции носит антиамериканский характер

По словам кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнса, политика в сфере миграции вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис направлена на массовый прием мигрантов, что является примером антиамериканской политики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии