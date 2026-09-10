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Ивановские новости

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Пьяный ивановец ударил полицейского и отделался штрафом

Пьяный ивановец ударил полицейского и отделался штрафом

30-летний житель Иванова, задержанный за хулиганство, ударил участкового и попытался сбежать. Суд признал его виновным, но ограничился штрафом – учли раскаяние и положительные характеристики.

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