Бывший замглавы Барнаула Антон Шеломенцев останется в СИЗО ещё на два месяца

На процессе по делу Шеломенцева 16 мая стартовали судебные прения Центральный районный суд продлил срок заключения в СИЗО до 18 июля бывшему замглавы Барнаула Антону Шеломенцеву, которого подозревают в получении трёх взяток.
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