На Алтае у главы района штормовой ветер унес туалет

А на домах нескольких местных жителей посрывало крыши В Залесовском районе штормовой ветер также нанес ущерб местным жителям и инфраструктуре, сообщает глава администрации Александр Пластеев на своей странице во "ВКонтакте".
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