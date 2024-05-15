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Николаев о матче «Спартака» и «Балтики»: «Безбородов отработал на свойственном ему высоком уровне. Когда судья не заметен, можно говорить, что игра ему удалась» 

Команды провели финал в Пути регионов Фонбет Кубка России. — В этой игре, кажется, не было каких‑то экстраординарных моментов, или все‑таки что‑то деликатное вы подметили? — Каких‑то сложных эпизодов не случилось.

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