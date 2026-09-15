Наше Бескудниково
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Наше Бескудниково

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Жители Бескудниковского смогут посетить «строительную» фотовыставку в парке САО

Жители Бескудниковского района и других частей севера столицы могут совершить настоящее путешествие во времени.

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