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Губернатор Херсонской области Сальдо: Киев — это мать городов русских

Губернатор Херсонской области Сальдо: Киев — это мать городов русских

Киев — это мать городов русских. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что четыре области Украины исторически являются "абсолютной Россией" - это Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области.

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