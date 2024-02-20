Киев — это мать городов русских. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что четыре области Украины исторически являются "абсолютной Россией" - это Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области.
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