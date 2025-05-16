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Ответственность директора за неразумность при контроле за действиями контрагентов (ч. 2)

В целях структурирования изложения позиций правоприменения видится обоснованным разделить реализацию директором осуществление прав и исполнения обязанностей по выбору и контролю за действиями контрагентов на две стадии: Преддоговорная Указанная стадия, на наш взгляд, является своеобразной точкой отсчета оценки действий директора на предмет разумности и добросовестности при заключении контрактов от имени общества.

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