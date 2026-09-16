Мина ТМ-62: ФСБ задержала в Горловке мужчину при попытке подрыва военнослужащих

В Горловке ФСБ задержала местного жителя. Его подозревают в том, что он пытался устроить теракт против российских военных.
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Ляя 60 лет имбицылу ... Он даже союз застал ... Неее всё ж таки свидомых только санировать ... если им гражданские права дадут это ещё 20 лямов моджахедов будет.