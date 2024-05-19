В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогуВ регионах Незалежной сегодня звучат сирены.
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В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогуВ регионах Незалежной сегодня звучат сирены.
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