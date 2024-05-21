"Интеллигентные" неаферы Андрея Шаркова

Как стало известно корреспонденту The Moscow Post, структуры УК "А класс капитал", к которой тоже может иметь прямое отношение скандальный г-н Шарков, планирует выпустить паи фонда впервые в формате IPO и привлечь более 20 млрд.
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