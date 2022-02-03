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Самсонов пропустил 3 гола с 4 бросков и был заменен в матче против «Эдмонтона»

Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов не доиграл до конца матч НХЛ против «Эдмонтона» (3:5). К 6-й минуте игры 24-летний вратарь пропустил 3 гола с 4 бросков, после чего был заменен.

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