Ignio.com Дева. Еженедельный общий гороскоп за 19 - 25 августа

На этой неделе вы смело можете расширять свой бизнес или приступать к новому виду деятельности. Среда - удачный день для того, чтобы спокойно обдумать создавшееся положение, в котором вы оказались, и найти правильное решение.
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