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Григорий Бабаян: «Спасибо, ЦСКА! Искренне желаю в новом сезоне вернуть себе лидирующие позиции!»

Казахстанский тренер Григорий Бабаян попрощался с московским ЦСКА. «Спасибо, ЦСКА! Для меня было большой честью работать в клубе такого уровня, ЦСКА — это топ-клуб с очень богатой историей и мощной армией преданных болельщиков.

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