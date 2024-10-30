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Девушки стали использовать ChatGPT во время споров с партнерами: они проверяют их слова

Девушки стали использовать ChatGPT во время споров с партнерами: они проверяют их слова

ChatGPT можно использовать для чего угодно, от  создания научных статей, до программирования. Но девушки работают с нейросетью по собственным правилам — недавно модно стало использовать чат-бота просто для ссор с партнерами, чтобы точно побеждать в каждом споре.

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Комментарии
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АТ
Александр Ткаченко
Эта статья ещё раз доказывает что мозг у курицы очень маленький.
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15 час.
Сергей Трофимов
еще одно подтверждение того какие бабы идиотки
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7 час.

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