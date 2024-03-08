Театр абсурда
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Театр абсурда

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Производство миллиона снарядов для Украины сорвал Китай

Производство миллиона снарядов для Украины сорвал Китай

Труднодоступный порох мешает Европе обеспечить сотни тысяч снарядов для защиты Украины. "Мы все столкнулись с нехваткой некоторых компонентов, особенно порохов", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник после встречи союзников Киева в Париже.

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