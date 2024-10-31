Сhery Tiggo 4, который ждут в России, получил семь систем безопасности

О системах безопасности, которыми оснащен кроссовер, рассказали в пресс-службе марки. Tiggo 4 получил семь подушек безопасности, включая центральную, которая раскрывается между водителем и пассажиром спереди, и комплекс ADAS, который объединяет семь систем активной безопасности.