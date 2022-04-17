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Татьяна Навка: «Очень было страшно за состояние Семененко. Он катался в лучах, а это совершенно дополнительная нагрузка, когда тебе светят в глаза»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о травме Евгения Семененко после ледового шоу в Санкт-Петербурге.

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