Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 276 подписчиков

Вайкуле на русском языке назвала Зеленского "героем"

Вайкуле на русском языке назвала Зеленского "героем"

Латвийская певица Лайма Вайкуле в ходе общения в Юрмале с главным редактором украинского издания "Новости LIVE" Еленой Халик выразила полную поддержку Владимиру Зеленскому и одобрила охватившие страну массовые протесты в поддержку уволенного министра обороны Михаила Федорова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии