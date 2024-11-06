Эксперты назвали условия по увеличению экспорта в агропромышленном комплексе

Достижение целей по увеличению экспорта сельхозпродукции к 2030 году, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным, возможно при повышении инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса (АПК) и наращивании доли премиальных продуктов.
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